Москва, , 14:26 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ на тему ситуации на Ближнем Востоке провел 12 марта в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Докладчиками на совещании выступили глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Сергей Шойгу.

«Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе», — сказал в начале конференции глава Российского государства.

Также он добавил, что Россия традиционно уделяет данному региону большое внимание и у нее там много друзей, партнёров и интересов.

«Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участие детей в политической рекламе нежелательно, такова позиция президента РФ Владимира Путина.