Москва, , 14:21 — REGNUM Любые изменения правил в оказании материальной поддержке граждан России — это очень серьезный и заметный стресс для людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Зарегистрироваться в личном кабинете и осуществлять электронный документооборот с государственными профильными органами не так уж и просто для многих мам и бабушек.

Поэтому любые изменения в устоявшемся алгоритме взаимодействия гражданина России и МФЦ — это игра на выбывание и вымывание объема нуждающихся в социальной поддержке.

Думаю, что процентов 15−20 из нуждающихся просто махнут рукой на сбор новых документов и взаимодействие в электронной системе с МФЦ. Дети подрастают быстро, а возиться и унижаться из-за очень небольшой суммы денег многие не будут.

Мы живем в удивительной стране, где правительственный орган власти озвучил термин «подозрительно бедный». У нас практически все граждане в стране подозрительно бедные. Они унижены слабым рублем, отсутствием внятной инициативы владельцев бизнеса, включая государство, индексировать зарплату.

Люди перерабатывают и выгорают на работе, чтобы прокормить семьи. Бесчинствует и «серая» схема оплаты труда. На эти вещи нужно в первую очередь обращать внимание Минтруду. К тому же, в России есть и подозрительно богатые чиновники.

Минтруду на до посоветовать быть ближе к людям, а не подсчитывать квадратные метры личного жилья граждан, которые они строили в кредит, при поддержке родственников и друзей. Это очень некрасиво. В России больше и больше людей должны жить в частном секторе — это залог высокой рождаемости», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд России предлагает проанализировать выплаты на детей подозрительно бедным семьям, которые имеют несколько домов или автомобилей, но при этом у них якобы низкие заработки.

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