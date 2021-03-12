Монреаль, Канада, , 14:21 — REGNUM В многопользовательском экшене For Honor стартовало временное событие под названием «Маскарад Горкоса». Об этом стало известно 11 марта из видеоролика, опубликованного на YouTube-канале PlayStation.

Ивент продлится до 1 апреля 2021 года. В рамках его проведения геймеры получат доступ к новым косметическим предметам: оружию, доспехам, эмоциям и анимациям добивания врагов.

ИА REGNUM напоминает, что For Honor — это соревновательный экшен, посвящённый сражениям средневековых воинов. Его разработкой занимаются студии Ubisoft Montreal и Ubisoft Blue Byte.

Читайте ранее в этом сюжете: «Тень надвигается»: в Hyper Scape стартовал третий сезон