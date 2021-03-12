Москва, , 14:20 — REGNUM Представители Twitter пока не вышли на контакт с Роскомнадзором и не ответили на вопросы ведомства. Об этом 12 марта заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.

«Наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет», — сказал Зайцев во время выступления в Общественной палате России.

Он отметил, что свои претензии компания может оспорить в российском суде, Роскомнадзор «готов к любому диалогу, лишь бы он был».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter, по данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУССОП) и территориальных управлений Роскомнадзора, обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ. Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений.

Читайте также: В Роскомнадзоре пригрозили Twitter полной блокировкой в России