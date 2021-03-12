Иерусалим, , 14:28 — REGNUM Русскоязычных граждан Израиля намеренно стараются не допустить до выборов в парламент. Об этом заявил 11 марта в интервью «Вести Израиль» лидер партии «Наш дом Израиль», бывший министр обороны Авигдор Либерман.

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Эксперт полагает, что карантинный запрет на возвращение домой застрявших за границей репатриантов на самом деле связан именно с «явным намерением не допустить русскоязычных израильтян до выборов, не позволить им проголосовать».

Доказательством тому, по его словам, служит мизерное число рейсов из Москвы и Киева в Израиль в сравнении с ежедневными регулярными рейсами из Нью-Йорка и Лондона.

Правящая коалиция намеренно открыла небо для одних избирателей и закрыла для других, полагает политик.