Москва, , 14:19 — REGNUM В пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на второй квартал 2021 года включены семь российских спортсменов. Об этом 12 марта сообщили в организации.

В список вошли Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (прыжки в высоту), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Василий Мизинов (спортивная ходьба) и многоборец Илья Шкуренёв.

В 2020 году в международный пул тестирования входило восемь российских спортсменов — семеро из нового списка, а также прыгун с шестом Тимур Моргунов.

С января 2021 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило этих спортсменов в расширенный пул тестирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Ласицкене включена в международный пул допинг-тестирования на 2021 год