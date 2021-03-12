Чебоксары, 12 марта, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Чувашии вкладчикам (физлицам) обанкротившегося АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанка», у которых на счетах было более 1,4 млн рублей, возместили 89% средств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 марта, заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях.

Vk.com Глава Чувашии Олег Николаев. Скриншот прямой линии в соцсети

Отвечая на вопрос о возврате средств организаций и управляющих компаний, руководитель республики признал, что это «сложная тема».

«Здесь достаточно много пострадавших. Очень плотно работаем с конкурсным управляющим, всячески оказываем содействие, чтобы ускорить процесс банкротства, потому что только за счёт этого можно приблизить расчёты с кредиторами», — сказал Олег Николаев.

Он напомнил, что в первую очередь реестра требований кредиторов включается требования физлиц, у которых были вклады в «Чувашкредитпромбанке». Всем вкладчикам, у которых на счету было менее 1,4 млн рублей, средства возвращены. Глава Чувашии сообщил, что у кого вклад превышал страховые 1,4 млн рублей, компенсировано 89%.

Во вторую очередь включаются долги по налогам и обязательным сборам. В третьей очереди реестра требований кредиторов — требования юридических лиц, в том числе ТСЖ и управляющих компаний.

«Если удастся реализовать имущество по тем ценам, которые зафиксированы, то все средства, находящиеся в третьей очереди, будут выплачены. Возможно, неутешительный ответ, но это правда», — ответил Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» была отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признан банкротом и было открыто конкурсное производство.