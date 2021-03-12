Липецк, , 14:18 — REGNUM В Липецкой области 12 марта подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 25 тыс. 882 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 22 тыс. 527 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 132 — за последние сутки. 469 человек скончались.