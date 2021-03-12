Москва, , 14:17 — REGNUM В 2021 году официальная инфляция в РФ будет около 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил экономист, предприниматель, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал прогноз главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что пока инфляция в РФ «остается выше целевого ориентира, но потом начнет снижаться».

«Низкая инфляция — признак экономической стабильности. Если ситуация в экономике будет нормализоваться, то инфляция будет снижаться. Это будет зависеть от отмены старых или введения новых эпидемиологических ограничений. А также от ситуации с банкротствами МСП в сфере услуг, — сказал Любич. — Инфляция зависит от того, сколько денег приходится на одну единицу товара. Сейчас искусственно сдерживается предложение — первый фактор роста цен, меры поддержки спроса увеличили короткую денежную массу — второй фактор роста цен. Официальная инфляция будет около 5%».

Но, как подчеркнул Любич, большинство домохозяйств почувствует индивидуальную инфляцию на уровне 10−15%, что будет связано с ростом тарифов естественных монополий и опережающим ростом цен в секторе продовольственных товаров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период со 2 по 9 марта выросли в среднем на 0,2%.

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