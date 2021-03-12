Балашиха, Московская область, , 14:18 — REGNUM В микрорайоне Саввино городского округа Балашиха в Подмосковье завершено строительство новой школы. Об этом 12 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

На данный момент качество произведенных работ проводить региональный Главгосстройнадзор. Ожидается, что контрольно-инспекционные мероприятия продлятся до 31 марта. После этого, если на объекте не обнаружат нарушений, будет выдано заключение о соответствии.

Согласно проекту, в школе будет пять этажей. Общая площадь образовательного учреждения составит 17 тыс. квадратных метров.

«Внутри расположены просторные классы для занятий, помещения для групп продленного дня, кабинет музыки, мастерские по обработке дерева и металла, швейная мастерская, кабинет кулинарии, инструментальная, спортивные залы, актовый зал, библиотека административные и бытовые помещения», — сказано в сообщении.

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