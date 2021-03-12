Саратов, , 14:27 — REGNUM В Саратовской области привились от коронавируса, по информации на 12 марта, 81 860 человек, за сутки — 1870 жителей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Полностью завершили вакцинацию 49 590 саратовцев.

ИА REGNUM напоминает, в Набережных Челнах с 12 марта в торговом центре «Омега» начнут вакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Привиться можно будет ежедневно с 13:00 до 19:00 (мск). Всего в лечебные учреждения города поступило 17 тыс. доз вакцины «Спутник V». Первым компонентом привиты 14 673 человека.

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