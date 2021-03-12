Киев, , 14:29 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Украины рассматривают возможность заменить советские самолёты на американские. Об этом заявил командующий ВВС Украины Сергей Дроздов депутатам Верховной рады во время представления стратегии развития ВВС до 2035 года, сообщил 11 марта «Милитарный портал».

«Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen и F-15. В дальнейшем с углублением отношений со странами-партнёрами переход на современный самолет пятого поколения F-35», — рассказал он.

Дроздов добавил, что боевые самолёты, стоящие на вооружении ВВС, будут сняты с вооружения в течение ближайшего десятилетия.

Отметим, стоимость одного самолёта F-35A составляет более $89 млн.

Напомним, ранее на территории одной из авиабаз Украины автомобиль столкнулся с боевым самолётом, из-за чего возник пожар.

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