Нур-Султан, , 14:15 — REGNUM Вакцину от коронавируса в Казахстане получили более 34 тыс. человек, заявила заместитель директора национального центра общественного здравоохранения Айнагуль Куатбаева на брифинге.

По её словам, первый компонент вакцины получили 34 тыс. человек, второй компонент — 16 тыс. человек. Среди вакцинированных выявлено 425 случаев «обратной реакции», отметила Куатбаева.

Она уточнила, что у 267 вакцинированных наблюдалась легкая слабость в теле и небольшое повышение температуры.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что коронавирус можно победить только за счет массовой вакцинации населения.

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