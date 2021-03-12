Монреаль, Канада, , 14:15 — REGNUM В многопользовательском шутере Hyper Scape стартовал третий сезон под названием «Тень надвигается». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщили в компании Ubisoft.

В третьем сезоне Hyper Scape геймеров ожидает эксклюзивный контент. В частности: полностью переработанная карта, новый хак, сюжетные элементы, боевой пропуск и различные косметические предметы.

Напомним, Hyper Scape — это игра в жанре «королевской битвы» от канадского подразделения компании Ubisoft. Релиз проекта состоялся в августе 2020 года.

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