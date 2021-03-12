Джакарта, , 14:11 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 6412 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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Днем ранее суточный прирост числа носителей коронавируса в Индонезии составил 5144. По состоянию на 12 марта 2021 года в Индонезии подтвердили 1 410 134 носителя коронавируса.

За сутки количество выздоровевших пациентов с COVID-19 увеличилось до 6851 человека. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 1 231 454 человека.

В период с 11 по 12 марта 2021 года скончались 180 больных c COVID-19. За все время эпидемия унесла жизни 38 229 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование Katadata Insight Center (KIC) показывает, что 51,7% представителей поколения Z или людей в возрасте 19−22 лет в Индонезии не хотят прививаться от коронавируса.

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