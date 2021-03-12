Иерусалим, , 14:13 — REGNUM Отказ от прививки от COVID-19 выглядит довольно странной формой гражданского неповиновения. Об этом 11 марта заявил министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн в интервью «Вести Израиль».

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Министра попросили прокомментировать данные о том, что 49% русскоязычных жителей Израиля не хотели прививаться от COVID-19 — возможно, не только из-за предубеждений, но и из-за недоверия к правительству, в качестве акта гражданского неповиновения.

«Интересная форма неповиновения в демократическом государстве — мне не нравится правительство, так пойду отрежу себе руку! Мне тяжело на душе, что и среди наших земляков многие попались на эту дешевку, но цифры говорят за себя: 5 млн получили прививку, и это большой процент населения, если вычесть детей, которых пока не прививают», — заявил министр.

Он также выразил недоумение тем, что среди антипрививочников и распространителей фейков о вакцине много русскоязычных граждан Израиля: «я задаю себе вопрос: что это за люди, ведь репатриантов считают интеллигентными, образованными», говорит израильский министр.