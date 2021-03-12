Москва, , 14:10 — REGNUM Национальная экономика РФ не должна быть «пирамидой» или результатом сетевого маркетинга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, который высказался в том смысле, что правительство РФ не должно создавать суперльготные условия для бизнеса и что помощь государства тем или иным проектам не должна в итоге оборачиваться тем, что вершки заберет себе бизнес, а корешки достанутся бюджету РФ.

«Вершки и корешки» — старинная русская сказка, но национальная экономика не должна быть пирамидой или результатом сетевого маркетинга. Устойчивое развитие возможно, только когда все стороны извлекают выгоды из экономической деятельности, а не констатируют факт «вершков или корешков», — пояснил Ордов. — Не очень понятен критерий чрезвычайности льгот. Возможно [такие льготы предоставлять] действительно не стоит, но что поддержит российскую экономику в 2021 году? Есть план развития экономики? В противном случае мы будем обречены пересматривать в негативную сторону ожидания роста российского ВВП. А от Минфина хочется услышать отчеты о том, как они добились платежной дисциплины и своевременного освоения запланированных бюджетных расходов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что «государство берёт и будет брать на себя риски, подставлять плечо в виде гарантий по тем проектам, которые либо точно выверены, либо проекты, в которых государство само очень заинтересовано», но если «предлагается вершки забирать себе, а корешки в случае рисков относить на бюджет Российской Федерации», то это не совсем корректно.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанова призвали объясниться за слова о «суперльготах» для бизнеса