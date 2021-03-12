Лос-Анджелес, США, , 14:09 — REGNUM В популярной многопользовательской игре League of Legends пройдёт тематическое событие, посвящённое празднованию Масленицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта сообщают в компании Riot Games.

Событие продлится до 16 марта 2021 года. В рамках его проведения геймеры смогут получать специальные праздничные очки, которые можно будет обменять на косметические награды.

Параллельно с игровым событием была запущена тематическая рекламная кампания «Сожги то, от чего пригорает» с участием Никиты Джигурды. В серии юмористических роликов актёр сжигает различные объекты.

ИА REGNUM напоминает, что League of Legends (LoL) — это игра в жанре MOBA (многопользовательская онлайн боевая арена) от американской студии Riot Games. Её релиз состоялся в 2009 году.

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