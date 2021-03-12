Орехово-Зуево, Московская область, , 14:11 — REGNUM В Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья снесли два аварийных дома. Об этом 12 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

«Двухэтажные жилые деревянные дома были признаны аварийными, подлежащими сносу и включены в перечень объектов для ликвидации. На момент включения в перечень ОНС дома были расселены. В начале этого года был произведен снос двух аварийных зданий общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров», — сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Здания располагались по адресам: улица Московская, 25, 29. Площадь, освободившаяся после сноса, составляет 3 тыс. квадратных метров.

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