Орехово-Зуево, Московская область, 12 марта, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья снесли два аварийных дома. Об этом 12 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос ветхого жилья

«Двухэтажные жилые деревянные дома были признаны аварийными, подлежащими сносу и включены в перечень объектов для ликвидации. На момент включения в перечень ОНС дома были расселены. В начале этого года был произведен снос двух аварийных зданий общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров», — сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Здания располагались по адресам: улица Московская, 25, 29. Площадь, освободившаяся после сноса, составляет 3 тыс. квадратных метров.