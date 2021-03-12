Москва, 12 марта, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Представители Федеральной службы исполнения наказаний РФ рассматривают возможность отправки заключённых на расчистку Арктики от загрязнений. Об этом в ходе итоговой коллегии ведомства заявил директор ФСИН Александр Калашников.

М. Иванов. rus-arc.ru Белый медведь около построек

По его словам, соответствующие договорённости уже достигнуты с руководством Красноярского края и с администрацией Норильска.

Чиновник попросил глав территориальных органов ведомства «продолжить работу по данному направлению».