ФСИН хочет направлять заключённых на расчистку Арктики
Москва, 12 марта, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Представители Федеральной службы исполнения наказаний РФ рассматривают возможность отправки заключённых на расчистку Арктики от загрязнений. Об этом в ходе итоговой коллегии ведомства заявил директор ФСИН Александр Калашников.
М. Иванов. rus-arc.ru
Белый медведь около построек
По его словам, соответствующие договорённости уже достигнуты с руководством Красноярского края и с администрацией Норильска.
Чиновник попросил глав территориальных органов ведомства «продолжить работу по данному направлению».