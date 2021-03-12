Москва, , 14:19 — REGNUM Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге и глава офиса ВОЗ в России Мелита Вуйнович будут участвовать в работе XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2021 года. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Оргкомитету ПМЭФ подтвердили участие представителей ВОЗ. Ожидается, что Клюге представит доклад в рамках деловой программы форума.

Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что участие руководителей ВОЗ позволит представить опыт по борьбе с пандемией коронавируса и проанализировать наиболее эффективные из предпринятых мер.

Тема здравоохранения прочно вошла в деловую повестку форума как полноценное, самостоятельное социальное направление, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году ПМЭФ пройдёт со 2 по 5 июня.

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