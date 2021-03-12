Москва, , 14:07 — REGNUM В развитой рыночной экономике, устойчивая тенденция к сокращению количества банков является негативным сигналом, свидетельствующим о развитии кризисных явлений в банковском секторе, заявил корреспонденту ИА REGNUMпреподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Однако применительно к российским реалиям, где данный тренд налицо, процесс вымывания с рынка финансовых услуг небольших банков приобретает все более позитивный характер.

Развитие экономической системы России привело к значительной концентрации банковского капитала и сосредоточении денежных потоков в крупных кредитных учреждениях, прямо или опосредованно связанных с осуществлением задач по реализации государственных программ развития нашей страны.

Это обстоятельство, с одной стороны, ограничивает свободную конкуренцию, с другой — открывает неограниченные возможности развития и совершенствование системы банковского обслуживания.

Уровень сервиса и широкий спектр финансовых услуг, предлагаемые банками-гигантами, практически не оставляет ниши для деятельности небольших кредитных учреждений. Высокий уровень цифровизации банковской сферы требует столь же высоких затрат на обеспечение жизнедеятельности кредитных организаций.

Рост издержек на обеспечение текущей деятельности в совокупности с падением рентабельности чисто банковских операций обрекают на вымирание кредитные учреждения с ограниченными финансовыми возможностями. Ситуация усугубилась оттоком средств физических лиц с депозитов, больнее всего ударив именно по малым и средним банкам.

Невозможность реальной конкуренции с финансовыми гигантами, а также падение доходности чисто банковских транзакций, оставляют небольшим кредитным учреждениям только два пути: самоликвидация с добровольным отказом от лицензии и удовлетворением требований всех кредиторов, или «тернистый путь греха», связанный с деятельностью, противоречащей российскому законодательству и нормативным актам Банка России.

На сегодняшний день процесс отзыва лицензий все в большей степени приобретает характер борьбы с недобросовестными практиками в банковском секторе экономики, способствуя оздоровлению финансовой сферы и повышая защищенность клиентов кредитных учреждений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта за один день Центральный банк РФ принял решение об отзыве и аннуляции лицензий у четырех российских банков.

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