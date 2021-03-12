Москва, , 14:07 — REGNUM Российская сторона готова к нормализации отношений с Великобританией. Об этом 12 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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В связи со столетием подписания торгового соглашения между РСФСР и Британией, состоявшимся 16 марта 1921 года, дипломат подчеркнула, что Россия рассматривает это событие предстоящую годовщину как «практическое подтверждение истории отношений», которые связывают два государства.

«Вместе с тем вынуждены констатировать, что сегодня российско-британские отношения переживают непростые времена, мягко говоря», — добавила Захарова, подчеркнув, что Россия остаётся готовой «к нормализации взаимодействия с Британией настолько, насколько к этому готов Лондон».

Дипломат напомнила, что принципы, лежащие в основе этого торгового соглашения, обязывают стороны воздерживаться от враждебных действий и пропаганды друг против друга, и этого, по словам Захаровой, никто не отменял.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день двусторонние отношения между Россией и Великобританией «значительной степени» приращены, а взаимное доверие утрачено.

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Глава российского внешнеполитического ведомства назвал и причины того, что «градус отношений» между Лондоном и Москвой в настоящее время опустился до «точки замерзания». По словам Лаврова, этому в значительной степени способствует проводимый Великобританией «жёсткий антироссийский курс».