Томск, , 14:07 — REGNUM На проспекте Комсомольском, 13б в Томске днём 12 марта произошло массовое ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

По данным ведомства, на Комсомольском столкнулись восемь автомобилей. Одного из водителей врачи скорой помощи осмотрели на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области за два месяца по вине пьяных водителей произошло семь аварий.

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