Цхинвал, , 14:08 — REGNUM Большинство депутатов парламента Южной Осетии 12 марта одобрили кандидатуру Геннадия Бекоева на пост премьер-министра республики, предложенную президентом страны Анатолием Бибиловым. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, поддержали кандидата 19 народных избранников, против проголосовали 11, один депутат отказался голосовать, трое не пришли на сессию. На заседании также присутствовал Бибилов. Он выразил надежду на взаимодействие между двумя ветвями власти.

«Я уверен, что работа между законодательной и исполнительной властью наладится, и те, кто проголосовали против, поменяют мнение», — сказал президент.

Стоит отметить, что Бекоев был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра в сентябре 2020 года. Так как часть оппозиционных депутатов объявили бойкот парламенту, утвердить кандидатуру ранее не получалось.

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