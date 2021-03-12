Будапешт, , 14:11 — REGNUM Контракты на закупку российской и китайской вакцины от COVID-19 обнародовали власти Венгрии. Об этом 12 марта сообщает венгерское агентство MTI.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Уточняется, что контракты были размещены на странице глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергея Гуйаша в соцсети Facebook.

Согласно опубликованным документам, два компонента российского препарата «Спутник V» стоили Будапешту $19,99 (€16,71), при этом доза китайской вакцины, которая была приобретена Венгрией через посредника, обошлась в €30 и 5% НДС в пользу государства.

Отметим, в настоящее время на территории Венгрии доступны пять препаратов для вакцинации от COVID-19: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinopharm и российская вакцина «Спутник V».