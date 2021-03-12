Каталония, Испания, , 14:04 — REGNUM Сторонница партии «Вместе за Каталонию», выступающей за независимость испанского региона, Лаура Боррас стала новым спикером парламента автономного сообщества. Это стало возможно благодаря состоявшемуся в парламенте голосованию.

Кандидатуру Боррас поддержали 64 парламентария. Новый спикер парламента был избран по итогам голосования, которое произошло после внеочередных выборов. На выборах наибольшее число голосов набрала социалистическая партия, выступающая за единство Испании, однако сразу три партии, поддерживающие независимость Каталонии — «Левые республиканцы Каталонии» (33 кресла), «Вместе за Каталонию» (32 кресла) и «Кандидаты за народное единство» (девять кресел) — образовали большинство в 135-местном парламенте.

Как ожидается, в ближайшее время кандидат от «Левых республиканцев Каталонии» Пере Арагонес станет главой правительства региона.