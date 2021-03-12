Казань, , 14:25 — REGNUM В Казани на катке в парке «Черное озеро» с 15 марта начнутся демонтажные работы. Покататься на коньках можно будет еще 13 и 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба городской дирекции парков и скверов.

Режим работы катка в предстоящие выходные останется прежним — с 10:00 до 22:00 (мск), выдача инвентаря прекращается за час до закрытия (в 21:00). Посетить его можно бесплатно. Всего каток в парке «Черное озеро» проработал 85 дней, с 19 декабря 2020 года. За это время его посетили порядка 101 тыс. человек, прокатом коньков воспользовались 29 тыс. раз.

Во время новогодних праздников здесь проходили бесплатные тренировки по фигурному катанию и кёрлингу, а в феврале была установлена хоккейная коробка, где состоялся матч-открытие городского этапа турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им.Тарасова. День всех влюбленных и 8 Марта горожане также отметили на катке.

В рамках третьей очереди реконструкции парка в декабре прошлого года в одном из восстановленных павильонов отрыли новый большой прокат инвентаря площадью 400 кв. метров. В теплое время года здесь откроют пункт проката летнего инвентаря, коворкинг, сувенирный магазин и кофейню.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии вновь открываются сельхозярмарки, которые являются важнейшей мерой поддержки как фермеров, так и населения. Уже в эту субботу, 13 марта, жители смогут приобрести сельхозпродукцию по ценам ниже рыночных.

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