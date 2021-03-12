Москва, , 14:00 — REGNUM Предложение Министерства труда РФ ограничить пособия «подозрительно бедным» семьям может поставить под удар тех, кто действительно нуждается в помощи. Так считает председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она также отметила:

«На самом деле, получить детское пособие не так просто и на сегодняшний день. Службы социальной защиты тщательно проверяют доходы семьи, имущество, принадлежащее ей. Они имеют возможность получить информацию и из Пенсионного фонда, и из Налоговой службы.

Поэтому отказов в связи с тем, что семья не является нуждающейся из-за принадлежащей квартиры большей площади, чем того требует закон, наличия двух или трех автомобилей, причем не важно каких марок, дачи и т. д., очень много.

Но ведь наличие имущества не отменяет того, что человек попал в сложную жизненную ситуацию. Я не говорю сейчас о тех семьях, где дома на Рублевке и пять квартир на Садовом кольце. Такие семьи, если и обращаются в соцзащиту, ничего не получают. А благодаря такому нововведению под удар могут попасть люди, которые действительно нуждаются в помощи в связи с появлением ребенка в семье, по состоянию здоровья.

Кроме того, размер детских пособий — это не космические суммы, прожить только на него в месяц очень и очень сложно. Поэтому на мой взгляд, делить семьи на подозрительно нуждающихся и просто нуждающихся неправильно. Если человек просит помощи у государства, потому что его заставили жизненные обстоятельства, нужно помочь».

Напомним, ранее о том, что Минтруд собирается сделать более адресной и эффективной поддержку малоимущих семей с детьми, но при этом выплаты не будут предоставлять семьям с высоким уровнем потребления, сообщил «Коммерсантъ».

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