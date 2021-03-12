Красногорск, , 14:03 — REGNUM В выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Подмосковье в течение семи лет приняли участие свыше 400 тыс. человек. Об этом 12 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Из этого числа свыше 181 тыс. человек получили знаки отличия ГТО, отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. По его словам, к 2024 году доля жителей, которые занимаются физкультурой и спортом должна составить 55%, а к 2030 году — 70%.

«Это становится возможным в том числе благодаря и комплексу ГТО, мобильные площадки которого работают во многих муниципальных округах региона. Каждый желающий может прийти и проверить уровень своей физической подготовки», — сказал Терюшков.

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