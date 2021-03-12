Киев, 12 марта 2021, 14:55 — REGNUM Через две-три недели на рассмотрение Верховной рады Украины будет подан законопроект о национализации двигателестроительного предприятия «Мотор Сич». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии «Интерфакс-Украина».
Он сообщил, что соответствующий законопроект разрабатывается.
Напомним, ранее пакет акций «Мотор Сич» был продан китайской компании Beijing Skyrizon, что вызвало негативную реакцию со стороны правительству США.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Китая призвало Украину учесть законные права китайских инвесторов. В Пекине пообещали внимательно наблюдать за данным процессом.
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