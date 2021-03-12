Киев, , 14:55 — REGNUM Через две-три недели на рассмотрение Верховной рады Украины будет подан законопроект о национализации двигателестроительного предприятия «Мотор Сич». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

Он сообщил, что соответствующий законопроект разрабатывается.

«Законопроект о национализации какого-либо предприятия — это не так просто юридически… Любой процесс относительно «Мотор Сичи» должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом», — сказал депутат.

Напомним, ранее пакет акций «Мотор Сич» был продан китайской компании Beijing Skyrizon, что вызвало негативную реакцию со стороны правительству США.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Китая призвало Украину учесть законные права китайских инвесторов. В Пекине пообещали внимательно наблюдать за данным процессом.

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