Москва, , 13:56 — REGNUM Цифровой рубль, может оказать негативный и токсичный эффект на внутреннюю экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что первый прототип платформы для цифрового рубля могут представить уже до конца 2021 года и ее можно будет «покрутить в руках».

«Крипторубль остается одним из самых секретных проектов ЦБ РФ. У специалистов вызывает лишь ухмылку термин «прототип крипторубля». Но уже сейчас мы понимаем, что заявление о введении этой валюты в 2021 году так и осталось блефом. «Крутят в руках» только жонглеры и артисты оригинального жанра, — сказал Ордов. — Я готов поверить в существование виртуального и недоступного крипторубля. На этом уровне игры в песочнице, обнесенной трижды непроницаемым куполом, может даже станут проходить транзакции и отдельные сотрудники смогут под надзором купить себе футболки, как это было в одном из крупнейших госбанков. Но к насущной необходимости внедрения крипторубля это никакого отношения не имеет».

При этом Ордов подчеркнул, что, судя по китайскому опыту, есть смысл задаться вопросом, а будет ли свободный интернет после введения крипторубля.

«В итоге крипторубль может оказать существенное негативное и токсичное воздействие на внутреннюю экономику», — пояснил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цифровой рубль позволит России станет меньше зависеть от доллара и евро в международных расчётах, и РФ уже не будет так восприимчива к западным санкциям.

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