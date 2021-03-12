Джакарта, , 13:54 — REGNUM Министерство обороны Индонезии под руководством Прабово Субианто нацелено на создание в 2021 году 35 резервных батальонов, сообщает CNN Indonesia.

Ожидается, что в 2021 году число военнослужащих может увеличиться на 25 тысяч. В ближайшие несколько месяцев начнется набор военнослужащих.

Программа предназначена только для граждан Индонезии в возрасте от 18 до 35 лет.

«Министерство обороны набирает людей в возрасте от 18 до 35 лет в состав резервных компонентов, говоря простым языком, солдат запаса», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, план по созданию коридора путешествий между Индонезией и Сингапуром сможет восстановить сектор туризма.

Подробнее в материале: Индонезия хочет открыть остров Бинтан для туристов из Сингапура