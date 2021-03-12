Сингапур, , 13:59 — REGNUM К 2025 году власти Сингапура планируют запретить регистрацию машин и такси с бензиновыми и дизельными моторами. Об этом сообщает управление наземного транспорта страны (Land Transport Authority, LTA).

Стоит отметить, что власти страны планировали ввести этот запрет в 2030 году. Теперь же сроки были пересмотрены. Это сделано из-за желания сократить вредные выбросы в окружающую среду, а также для стимулирования популярности машин с электрическими силовыми агрегатами. Также местные власти намерены построить на территории Сингапура порядка 60 тыс. зарядных станций для электромобилей.

Отмечается, что сейчас в Сингапуре 2,9% легкового транспорта ездят на дизельном топливе. При этом доля таких такси составляет 41,5%.

Интересно, что на большегрузы запрет правительства распространяться не будет.

Ранее несколько стран Евросоюза обратились в Еврокомиссию с письмом с призывом к поэтапной отмене продажи бензиновых и дизельных машин. Кроме того, страны выступили за создание более совершенной инфраструктуры для экологически чистого транспорта, а также за более жесткие нормы по выбросам углекислого газа.

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