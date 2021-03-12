Тюмень, , 13:54 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 80 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 78 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 марта коронавирусом заразились 32 27 человека. Выздоровели 30 457 человек, скончались 319 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).