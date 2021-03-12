Москва, , 13:53 — REGNUM Анализ Минтруда РФ выплаты на детей «подозрительно бедным» семьям, которые имеют дома и автомобили, но низкий уровень зарплаты, имеет под собой смысл, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«С 1 января 2021 года действуют правила о трехступенчатой системе выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Смысл данной системы заключается в том, что сумма выплаты на детей будет зависеть от достатка семьи и сможет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

Оформить пособие могут семьи, где средний доход на одного человека меньше прожиточного минимума. Помимо доходов граждан РФ теперь будет учитываться уровень имущественной обеспеченности.

Что касается внесенных корректив, а именно учет имущественной обеспеченности, то, скорее всего, это верное решение, поскольку данная выплата была введена в период распространения короновирусной инфекции с целью поддержки семей с низким уровнем дохода.

Логично, что, снимая временные ограничения, могут отменить и дополнительные выплаты. Однако законодатель сохраняет соответствующие выплаты с некими ограничениями.

Имея в собственности определенное имущество, существенность которого по российским меркам является оценочной категорией, вполне возможно обойтись без дополнительной, по мнению, законодателя «несущественной» для конкретной семьи выплаты.

Однако имея, например, трех детей в возрасте до семи лет, выплаты могут оказаться существенными. Таким образом, введенные ограничения необходимо более детально конкретизировать, чтобы сохранить баланс прав и свобод всех граждан, имеющих детей, рассматриваемой возрастной категории.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд России предлагает пересмотреть правила выплат семьям с детьми от трёх до семи лет, нуждающимся в социальной поддержке. Такую поддержку не получат «подозрительно бедные» — владельцы нескольких домов или автомобилей с якобы низким заработком.

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