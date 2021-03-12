Москва, , 13:51 — REGNUM Власти Румынии должны проявить здравомыслие в вопросе о переименовании сквера в Бухаресте, названного в честь маршала Советского Союза, Героя СССР Фёдора Толбухина. Об этом 12 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что глумление над историей и памятью о настоящих Героях борьбы с нацизмом, это морально ущербное и недостойное занятие, особенно в год 80-летия нападения нацистской Германии и её союзников на СССР.

«Хотелось бы надеяться, что власти Бухареста и на этот раз продемонстрируют здравомыслие и не пойдут на поводу у провокаторов», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале депутаты совета 2-го района Бухареста обратились к Генеральному совету муниципалитета Бухареста с предложением изменить название городского парка. Вместо «Парка Толбухина» его предложено назвать «Садом торговцев шелком».

Читайте также: Уважение к памяти не навяжешь: бывшие оккупанты — вновь наши враги