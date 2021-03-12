Минск, , 13:57 — REGNUM В настоящее время Национальная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) еще не приняла окончательного решения о своем участии в песенном конкурсе «Евровидение» 2021 года. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, передает агентство БелТА.

В пресс-службе отметили, что на данный момент белорусская телерадиокомпания ведет непрекращающийся диалог с постоянными службами Европейского вещательного союза (ЕВС), которые являются правообладателями песенного конкурса «Евровидение».

"Как только будет принято окончательное решение о формате участия — Белтелерадиокомпания готова будет ответить на все вопросы, связанные с организацией данного проекта», — говорится в сообщении.

Отметим, накануне стало известно, что организаторы «Евровидения» предложили Белоруссии сменить песню группы «Галасы 3Места» «Я научу тебя», так как увидели в ней политический контекст.