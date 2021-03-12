Тбилиси, , 13:53 — REGNUM Специальный представитель председателя Европейского совета Кристиан Даниэльсон, прибывший 12 марта в Тбилиси, рассказал на брифинге, что он планирует сделать для разрешения политического кризиса в Грузии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мой главный пункт, с чего мы начинаем, это — слушать. Утром я уже встретился с президентом и премьер-министром. В течение дня я встречусь с представителями гражданского общества, а также с представителями политических партий. Потом мы увидим, как можем продвинуть этот процесс вперед», — сказал Даниэльсон.

Он добавил, что намерен обсудить проведение избирательной реформы в Грузии, а также обвинения, которые выдвигают друг против друга стороны конфликта. Представитель Евросовета планирует пробыть в Грузии три дня.

Напомним, кризис в Грузии разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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