Ставрополь, , 13:50 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе за минувшие сутки скончались от осложнений после коронавируса, восемь человек. Четыре случая смерти были зафиксированы в Ставропольском крае, два — в Кабардино-Балкарии, по одному — в Ингушетии и Дагестане.

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Общее количество скончавшихся от COVID-19 в СКФО достигло 3406 человек. Больше всего смертельная статистика в Дагестане и в Ставропольском крае — 1365 и 1142 человек умерших соответственно.

Меньше всего за весь период пандемии коронавируса скончалось жителей Карачаево-Черкесии и Чечни. В этих республиках от осложнений после перенесенного COVID-19 умерли 65 и 114 пациентов соответственно.