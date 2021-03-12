Белгород, , 13:53 — REGNUM В Белгородской области 12 марта подтверждены 94 случая заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 142 пациента, двое скончались. На вакцинацию от COVID-19 записались 2328 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

В стационарах находятся 889 пациентов, в том числе 18 на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2 918 человек, на самоизоляции 10 414 жителей области. Всего в регионе выявлен 32 581 носитель инфекции, выздоровели 28 258 человек, скончались от осложнений 516 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 поданы в общей сложности 92 205 заявок. Полностью прошли курс иммунизации 55 410 добровольцев, получили первый компонент 91 503 человека.