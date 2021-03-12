Москва, , 13:49 — REGNUM Россия твёрдо и последовательно выступает за политическое урегулирование внутреннего конфликта в Сирии, который. По убеждению Москвы, не имеет военного решения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с десятой годовщиной начала антиправительственных демонстраций в САР, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства 12 марта.

Однако, как отметила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, зачитывая текст обращения, положительные тенденции, которые наметились в Арабской Республике, устраивают не всех.

«После провала предшествующих многолетних попыток антисирийских сил добиться цели свержения законного правительства этой страны силовым путем — руками бандитов и террористов, они переключились на методы финансово-экономического удушения», — подчеркнула дипломат.

По её словам, для этого используются «односторонние ограничительные меры, блокируется предоставление внешней помощи, создаются препятствия возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц на подконтрольные правительству САР территории», а оказываемая странами запада «помощь» способна только закрепить «существующие линии раскола в сирийском обществе и стимулировать сепаратистские настроения в тех районах, которые сегодня искусственно обособляются».

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«Призываем всех, кто реально заинтересован в скорейшем урегулировании кризиса в Сирии, отказаться от политизированных подходов и принять действенное участие в оказании международной помощи сирийскому народу», — добавили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил об отсутствии каких-либо шансов на то, чтобы Соединённые Штаты нормализуют отношения с правительством Башара Асада в ближайшей перспективе». По его словам, властям Сирии нужно «изменить своё поведение». При этом Вашингтон продолжает «продвигать политическое урегулирование» для прекращения войны в САР, заверил представитель Госдепа.