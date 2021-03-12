Ашхабад, 12 марта 2021, 13:49 — REGNUM Развитие сотрудничества обсудили члены межпарламентской группы дружбы Туркмении и Узбекистана, сообщает туркменское госинформагентство.
Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Стороны отметили, что укрепление связей на уровне законодательных органов стало частью двусторонних отношений между двумя странами.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2020 года состоялось заседание членов межправительственной группы дружбы Туркмении и Узбекистана. Стороны обсудили развитие межрегиональных связей и двусторонне сотрудничества в рамках международных организаций.
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