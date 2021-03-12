Москва, 12 марта 2021, 13:49 — REGNUM Ближневосточный регион традиционно играет большое значение для внешней политики России. Об этом 12 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
«Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе. Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнёров. Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас», — заявил Путин.