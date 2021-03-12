Красногорск, , 14:01 — REGNUM С 1 июня в Подмосковье введу электронные талоны на перевозку строительных отходов. Об этом 12 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

На данный момент в регионе уже созданы реестр легальных площадок для переработки отходов сноса, строительства и грунтов (ОССиГ), автоматизированные системы «ОССиГ» и «Электронный талон». Предполагается, что благодаря введённым системам, объем отходов будет отражаться в системе «ОССиГ».

При этом транспортировка строительного мусора будет осуществляться только с использованием электронных талонов. В результате система обращения становится полностью прозрачной и управляемой. Ввод системы электронных талонов планируется с 1 июня 2021 года. С 1 сентября 2021 года граждане и юридические лица, уличенные в нарушениях правил обращения ОССиГ, начнут в автоматическом режиме получать штрафы.

Читайте ранее в этом сюжете: Для борьбы со свалками в Подмосковье установили 200 фотоловушек