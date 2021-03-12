Курган, , 13:47 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 50 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 23 зарегистрированы в Кургане, сообщает 12 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 52 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 12 марта выявлено 18 409 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 523 человека, скончался 331 пациент с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).