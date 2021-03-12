Стокгольм, , 13:52 — REGNUM Несколько стран ЕС, включая Данию и Норвегию, временно приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после подозрений, что вакцина или определенная партия от производителя могут вызвать образование тромбов. Однако вечером 11 марта государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью журналистам SVT заявил, что поводов для беспокойства он не видит.

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«Мы осторожны в такой же мере, как и все остальные страны по всему миру», — заверил эпидемиолог.

Как заявил Тегнелл, Швеция не последует примеру соседних стран.

«Государственное фармацевтическое управление Швеции провело очень тщательную проверку. Меня больше беспокоит то, что мы окажемся в ситуации, когда люди подумают, что некоторые вакцины опасны», — рассказал Тегнелл.

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