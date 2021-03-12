Сеул, , 13:50 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Австралии Мэрисой Пэйн, с которой обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, участники диалога договорились возобновить обмены на высоком уровне, включая проведение встречи министров иностранных дел и обороны в формате 2+2, как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также приложить усилия для освобождения высокопоставленных лиц Мьянмы, арестованных в результате военного переворота, и прекращения насильственных действий в отношении граждан этой страны.

Министр иностранных дел Южной Кореи высоко оценил вклад Австралии в поддержку усилий Сеула по установлению мира на Корейском полуострове, а также призвал Канберру и дальше поддерживать Сеул в данном вопросе.