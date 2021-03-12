Москва, 12 марта, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Москве 12 марта открывается выставка Body Worlds («Мир тела»), сообщает информационный центр правительства Москвы.

Выставка Гунтера фон Хагенса

Она будет работать до конца 2021 года. Как отмечается, широкой публике представлено 102 экспоната. Фигуры созданы из пластифицированных тел людей.

Открытие выставки вызвало резонанс в СМИ и социальных сетях. Критики отмечают несоответствие экспозиции принятым в России нормам морали. Однако московские власти пока не реагируют на возмущение журналистов и горожан.

Подробнее о выставке и отклике, который она вызвала, можно прочитать в материале Расчленёнка в центре Москвы — не Дзержинский. Она Собянина не задевает?